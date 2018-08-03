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"Ювентус" взял в аренду 20-летнего полузащитника "Вердера"

"Ювентус" взял в аренду 20-летнего полузащитника "Вердера" Идриссу Туре, сообщает официальный бременского клуба.

Соглашение рассчитано на 1 сезон, у туринцев будет возможность выкупить контракт игрока.
Теги: Ювентус Вердер Трансферы
Сегодня, 19:29
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