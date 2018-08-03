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Рияд Марез может сыграть в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в интервью пресс-службе клуба сообщил, что полузащитник Рияд Марез готов принять участие в матче за Суперкубок Англии против "Челси".

Алжирец получил травму лодыжки в матче Международного кубка чемпионов с "Баварией".

Сейчас Марез тренируется и может выйти на поле стадиона "Уэмбли" 5 августа.
Теги: Марез Манчестер Сити Челси Гвардиола
Вчера, 22:57
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