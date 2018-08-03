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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Рияд Марез может сыграть в матче за Суперкубок Англии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в интервью пресс-службе клуба сообщил, что полузащитник Рияд Марез готов принять участие в матче за Суперкубок Англии против "Челси".
Алжирец получил травму лодыжки в матче Международного кубка чемпионов с "Баварией".
Сейчас Марез тренируется и может выйти на поле стадиона "Уэмбли" 5 августа.
Алжирец получил травму лодыжки в матче Международного кубка чемпионов с "Баварией".
Сейчас Марез тренируется и может выйти на поле стадиона "Уэмбли" 5 августа.
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