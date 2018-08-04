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Еще один итальянский клуб купил Роналду

"Сампдория" объявила о трансфере защитника Роналду Виейра.

На официальном твиттере клуба появилась фотография, которая очень похожа на изображение, появившееся в официальном аккаунте туринского "Ювентуса" под новостью о переходе Криштиану Роналду.

Футболист подписал с "Сампдорией" контракт на пять лет. До этого он играл за английский "Лидс" в Чемпионшипе, второй по силе английской лиге.

В прошлом сезоне защитник вышел на поле 28 раз.



"Газета.ру"
Теги: Сампдория Трансферы
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