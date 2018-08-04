Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хавбек "Монако" Рашид Геззаль может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник "Монако" Рашид Геззаль в ближайшие дни может стать игроком "Лестера".

Как сообщает L'Equipe, сегодня вечером алжирец пройдет медицинское обследование в английском клубе. Сумма трансфера составит около 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Геззаль сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
Теги: Монако Лестер
Сегодня, 09:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.