Экс-нападающий "Барселоны" и "Анжи" Самуэль Это'О стал свободным агентом."Коньяспор" и 37-летний камерунец расторгли контракт по обоюдному согласию.Это'О присоединился к турецкому клубу этой зимой, сыграл в 13 матчах чемпионата, забив 6 голов и отдав 3 результативных передачи.