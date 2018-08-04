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Самуэль Это'О стал свободным агентом

Экс-нападающий "Барселоны" и "Анжи" Самуэль Это'О стал свободным агентом.

"Коньяспор" и 37-летний камерунец расторгли контракт по обоюдному согласию.

Это'О присоединился к турецкому клубу этой зимой, сыграл в 13 матчах чемпионата, забив 6 голов и отдав 3 результативных передачи.
Теги: Это’О Барселона Анжи
Сегодня, 09:51
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(2)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:27) #
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  •  (3)

verhdon27,
Ставкой статистикой он может ещё попылить
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Разве что в опять в Анжи?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Помнится он клялся в любви к Дагестану, почему бы не помочь Анжи в трудное время по старой дружбе? Серьёзно, было бы красиво, Самуэль в свои 37 даст фору многим помоложе.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (3)

Зенит, не спи!!!!!!!!!!!!!!!!!))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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