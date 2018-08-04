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Полузащитник "Эвертона" Кевин Миральяс продолжит карьеру в Италии

Полузащитник "Эвертона" Кевин Миральяс продолжит карьеру в Серии А.

30-летнего бельгиец арендовала "Фиорентина".

Вторую часть сезона-2017/18 Миральяс провел в "Олимпиакосе", где также выступал на правах аренды, отыграв в Греции 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Официальный сайт "Фиорентины"
Теги: Эвертон Фиорентина
Сегодня, 13:06
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