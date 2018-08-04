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Ахмед Муса выразил благодарность "Лестеру"

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса поблагодарил свой бывший клуб "Лестер".

"Хочу поблагодарить всех в "Лестере" за то, что я с удовольствием провел время в Англии. И хотя оно было недолгим, я получил ценнейший опыт, который всегда буду хранить.

Хочу пожелать команде удачи в будущем. Я буду смотреть ее матчи и поддерживать", - сказал нигириец.

Напомним, на днях нигерийский форвард заключил четырёхлетний контракт с "Аль-Нассром" из Саудовской Аравии.
Теги: Муса Лестер
Сегодня, 13:58
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№5 Написал: anonymous (Сегодня, 14:27) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Marlboro131994
Уверен, решил просто уйти в любой клуб от Лестера подальше, а из Аль-Нассра через год уже в другую команду, Ахмед понимает, сейчас самый сок у него.

в другую команду, но уже из Китая
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 14:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
мог бы и в Цска,но кажися не нужен клубу
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уверен, решил просто уйти в любой клуб от Лестера подальше, а из Аль-Нассра через год уже в другую команду, Ахмед понимает, сейчас самый сок у него.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (2)

ахмед решил не развиваться, а сразу за деньгами поехал в его то возрасте, не ожидал от него
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:02) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
понимая ситуацию - более чем дежурные слова


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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