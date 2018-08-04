"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако"

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Монако" на матч за Суперкубок Франции, который пройдёт сегодня в Китае.Буффон, Тьяго Силва, Дагба, Риман, Нсоки, Диарра, Верратти, Рабьо, Ди Мария, Нкунку, Веа.Бенальо, Жемерсон, Глик, Серрано, Раджи, Ахолу, Тилеманс, Пеле Гомеш, Грандсир, Йоветич, Маркуш Лопеш.