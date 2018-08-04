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"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако"

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Монако" на матч за Суперкубок Франции, который пройдёт сегодня в Китае.

"ПСЖ": Буффон, Тьяго Силва, Дагба, Риман, Нсоки, Диарра, Верратти, Рабьо, Ди Мария, Нкунку, Веа.

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Серрано, Раджи, Ахолу, Тилеманс, Пеле Гомеш, Грандсир, Йоветич, Маркуш Лопеш.
Теги: Монако ПСЖ Неймар Буффон Головин
Сегодня, 14:47
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5
(0)
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пончевед
Цитата: tiki
он все это время тренировался индивидуально же

звезда.все сборники уже по матчу минимум провели,а он все отдыхает))

с каких пор индивидуальная тренировка является отдыхом? ))
что ему тренера говорят - то и выполняет. не его же воля


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: пончевед (Сегодня, 15:00) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: tiki
он все это время тренировался индивидуально же

звезда.все сборники уже по матчу минимум провели,а он все отдыхает))
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: tiki
ну так еще несколько дней назад сказали что Головин не примет участия в матче.он все это время тренировался индивидуально же

так специально такой заголовок, свиньям на потеху
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:51) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну так еще несколько дней назад сказали что Головин не примет участия в матче.он все это время тренировался индивидуально же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:48) #
  • -2
  •  (4)
online

Без Головина Монако ничего не светит
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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