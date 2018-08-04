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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:47
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (8)
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13:47
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (39)
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (39)
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Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (4)
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (4)
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Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
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"Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском" (18)
Поль Погба разозлил Жозе Моуринью, так как отказался выходить из отпуска раньше времени
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не стал досрочно завершать свой отпуск по просьбе главного тренера клуба Жозе Моуринью.
По информации Tuttosport, француз устроил большую вечеринку в Лос-Анджелесе, а затем отправился во Французскую Полинезию для продолжения отпуска.
Отмечается, что главный тренер "красных дьяволов" остался крайне недоволен решением Погба. В издании считают, что поведение хавбека увеличивает шансы на переход игрока в другой клуб.
"Газета.ру"
По информации Tuttosport, француз устроил большую вечеринку в Лос-Анджелесе, а затем отправился во Французскую Полинезию для продолжения отпуска.
Отмечается, что главный тренер "красных дьяволов" остался крайне недоволен решением Погба. В издании считают, что поведение хавбека увеличивает шансы на переход игрока в другой клуб.
"Газета.ру"
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