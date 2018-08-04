Поль Погба разозлил Жозе Моуринью, так как отказался выходить из отпуска раньше времени

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не стал досрочно завершать свой отпуск по просьбе главного тренера клуба Жозе Моуринью.По информации Tuttosport, француз устроил большую вечеринку в Лос-Анджелесе, а затем отправился во Французскую Полинезию для продолжения отпуска.Отмечается, что главный тренер "красных дьяволов" остался крайне недоволен решением Погба. В издании считают, что поведение хавбека увеличивает шансы на переход игрока в другой клуб.