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Поль Погба разозлил Жозе Моуринью, так как отказался выходить из отпуска раньше времени

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не стал досрочно завершать свой отпуск по просьбе главного тренера клуба Жозе Моуринью.

По информации Tuttosport, француз устроил большую вечеринку в Лос-Анджелесе, а затем отправился во Французскую Полинезию для продолжения отпуска.

Отмечается, что главный тренер "красных дьяволов" остался крайне недоволен решением Погба. В издании считают, что поведение хавбека увеличивает шансы на переход игрока в другой клуб.

"Газета.ру"
Теги: Погба Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:12
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(1)
№4 Написал: ygronomov (Сегодня, 16:45) #
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  •  (2)

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: max7777

Поскакать в родной Папуасии, дать всем по банану, как это круто, в жопу футбол, в жопу тренера.

У него законный отпуск и как его проводить его дело

у нас народ при таком отношении в отпуске еще и больничный взял бы, что б продлить отпуск


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Рубин»

Поскакать в родной Папуасии, дать всем по банану, как это круто, в жопу футбол, в жопу тренера.

У него законный отпуск и как его проводить его дело
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 16:26) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Поскакать в родной Папуасии, дать всем по банану, как это круто, в жопу футбол, в жопу тренера.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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