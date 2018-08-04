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"ПСЖ" разгромил "Монако" в матче за Суперкубок Франции

Кубок Франции

Финал

"ПСЖ" – "Монако" 4:0

Голы: Мария, 33, Нкунку, 44, Веа, 67, Мария, 90+2

"ПСЖ": Буффон, Силва (Бернед, 74), Риман, Дагба, Нсоки, Рабьо, Диарра (Маркиньос, 64), Верратти (Неймар, 76), Нкунку, Мария, Веа

"Монако": Бенальо, Глик, Серрано, Раджи, Жемерсон, Пеле (Диоп, 46), Лопеш (Мбула, 65), Тилеманс, Аолу, Грандсир (Кейта, 46), Йоветич

Предупреждения: Аолу, 5
Теги: ПСЖ Монако
Сегодня, 17:07
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(1)
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слабоват Монако без Головина,однако
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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