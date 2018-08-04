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"Ливерпуль" забил пять безответных мячей "Наполи"

"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "Наполи" со счетом 5:0.

Товарищеский матч

"Ливерпуль" - "Наполи" - 5:0

Голы: Милнер, 4 (1:0). Вайналдум, 9 (2:0). Салах, 58 (3:0). Старридж, 73 (4:0). Морено, 77 (5:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Клайн (Александр-Арнолд, 63), ван Дейк, Робертсон (Морено, 62), Гомез (Филлипс, 76), Вайналдум (Джонс, 62), Милнер (Фабинью, 56), Кейта (Ориги, 71), Роберту Фирмину (Шачири, 46), Мане (Старридж, 62), Салах (Соланке, 62).

"Наполи": Карнезис, Хюсай, Луперто (Мариу Руй, 46), Альбиоль (Максимович, 59), Кулибали (Кирикеш, 71), Аллан, Хамшик (Унас, 63), Руис (Рог, 62), Милик (Инглезе, 62), Инсинье (Верди, 63), Кальехон (Диавара, 63).
Теги: Ливерпуль Наполи
Вчера, 22:31
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