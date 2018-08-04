В "Парме" подтвердили факт переговоров с Райолой по Балотелли

Спортивный директор "Пармы" Даниэле Фаджиано сообщил, что встречался с Мино Райолой, агентом нападающего "Ниццы" и сборной Италии Марио Балотелли."Я встречался с агентами ряда игроков, в том числе и Балотелли. Балотелли непросто подписать, нам нужно быть аккуратными с бюджетом", — цитирует Фаджиано ParmaLive.Балотелли связывали в СМИ с возможным переходом в "Парму". Контракт 27-летнего футболиста с "Ниццей" рассчитан до 2019 года. Французский клуб готов продать Марио за 10 млн евро.