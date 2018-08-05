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Андре Силва принес "Милану" победу над "Барселоной"

"Милан" победил "Барселону" в матче международного кубка чемпионов - 1:0. Единственный мяч на 93-й минуте забил нападающий Андре Силва.

"Милан" - "Барселона" - 1:0

Гол: Андре Силва, 90+3

"Милан": Дж.Доннарумма, Родригес (Абате, 61), Музаккьо (Сапата, 79), Романьоли, Калабрия (Антонелли, 61), Кессье, Локателли (Халилович, 61), Хакан Чалханоглу, Кутроне (Андре Силва, 61), Борини (Маури, 61), Сусо (Бонавентура, 79).

"Барселона": Силлессен (тер Штеген, 46), Семеду, Марлон (Руис, 77), Миранда, Лангле, Артур, Рафинья (Мингеса, 77), Серхи Роберто, Малком, Эль-Хаддади, Пако Алькасер (Пуиг, 46).

Предупреждения: Лангле, 49. Хакан Чалханоглу, 57. Кессье, 66. Маури, 72.
Теги: Милан Барселона
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