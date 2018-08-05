Маурицио Сарри: мне важно начать в "Челси" с трофея

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хотел бы начать свою карьеру в Англии с трофея."Хосеп Гвардиола сказал мне, что в Англии будет очень нелегко. Здесь задан очень высокий уровень, поэтому у него и возникли такие проблемы в дебютном сезоне.Думаю, мне самому важно стартовать с трофея. Это позволит нам сделать шаг вперед и зарядиться уверенностью. Правда, преимущество за "Сити", ведь Гвардиола работает со своими игроками уже третий год, а я только приступил к своим обязанностям" — цитирует Сарри ESPN.