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Маурицио Сарри: мне важно начать в "Челси" с трофея

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хотел бы начать свою карьеру в Англии с трофея.

"Хосеп Гвардиола сказал мне, что в Англии будет очень нелегко. Здесь задан очень высокий уровень, поэтому у него и возникли такие проблемы в дебютном сезоне.

Думаю, мне самому важно стартовать с трофея. Это позволит нам сделать шаг вперед и зарядиться уверенностью. Правда, преимущество за "Сити", ведь Гвардиола работает со своими игроками уже третий год, а я только приступил к своим обязанностям" — цитирует Сарри ESPN.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 10:22
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