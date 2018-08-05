"Боруссия" передумала продавать Пулишича

Дортмундская "Боруссия" передумала продавать американского полузащитника Кристиана Пулишича.По информации Daily Mail, руководство "шмелей" не получило интересных предложений по футболисту. Теперь "Боруссия" попробует продать Пулишича через год.В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги американец принял участие в 32 матчах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.