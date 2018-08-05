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Лопетеги опроверг слухи об уходе Модрича из "Реала"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги отметил, что Лука Модрич останется в команде.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Интер".

"Модрич - экстраординраный игрок, и мы ждем его. Я говорил с ним после чемпионата мира. Сказал, что люблю его игру, он это знает. Модрич останется игроком "Реала". Посмотрим, сможет ли он сыграть в матче за Суперкубок УЕФА", - приводит Football Espana слова Лопетеги.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лопетеги Реал
Сегодня, 10:33
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