Альваро Мората: рад, что Жоржиньо не достался "Манчестер Сити"

Испанский нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората рад переходу Жоржиньо в стан "синих"."Это великолепное приобретение. Не только потому, что он сам по себе классный игрок, но и потому, что его хотел "Манчестер Сити". Нам бы не поздоровилось, если бы Жоржиньо ушел к ним.Уверен, он станет одним из лучших трансферов этого лета, он уже очень важен для нас. Когда мы владеем мячом, Жоржиньо выполняет ключевую роль. Нападающие рады, когда в команде есть парни вроде него", — передает слова Мораты Daily Mirror.