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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Альваро Мората: рад, что Жоржиньо не достался "Манчестер Сити"
Испанский нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората рад переходу Жоржиньо в стан "синих".
"Это великолепное приобретение. Не только потому, что он сам по себе классный игрок, но и потому, что его хотел "Манчестер Сити". Нам бы не поздоровилось, если бы Жоржиньо ушел к ним.
Уверен, он станет одним из лучших трансферов этого лета, он уже очень важен для нас. Когда мы владеем мячом, Жоржиньо выполняет ключевую роль. Нападающие рады, когда в команде есть парни вроде него", — передает слова Мораты Daily Mirror.
"Газета.ру"
"Это великолепное приобретение. Не только потому, что он сам по себе классный игрок, но и потому, что его хотел "Манчестер Сити". Нам бы не поздоровилось, если бы Жоржиньо ушел к ним.
Уверен, он станет одним из лучших трансферов этого лета, он уже очень важен для нас. Когда мы владеем мячом, Жоржиньо выполняет ключевую роль. Нападающие рады, когда в команде есть парни вроде него", — передает слова Мораты Daily Mirror.
"Газета.ру"
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