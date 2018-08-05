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Альваро Мората: рад, что Жоржиньо не достался "Манчестер Сити"

Испанский нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората рад переходу Жоржиньо в стан "синих".

"Это великолепное приобретение. Не только потому, что он сам по себе классный игрок, но и потому, что его хотел "Манчестер Сити". Нам бы не поздоровилось, если бы Жоржиньо ушел к ним.

Уверен, он станет одним из лучших трансферов этого лета, он уже очень важен для нас. Когда мы владеем мячом, Жоржиньо выполняет ключевую роль. Нападающие рады, когда в команде есть парни вроде него", — передает слова Мораты Daily Mirror.

"Газета.ру"
Теги: Мората Челси Манчестер Сити
Сегодня, 11:21
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