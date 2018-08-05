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"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению Алдервейрелда

"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, сообщает Daily Mirror.

Трансфер может состояться в ближайшие 48 часов. За переход футболиста "красные дьяволы" заплатят 60 миллионов фунтов.
Теги: Алдервейрелд Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 15:11
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