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Бойлер стал талисманом "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич Альбион" представил новый талисман команды.

Как информирует The Telegraph, новым символом команды стало средство для подогрева воды — бойлер. Новый маскот был представлен болельщикам в первом матче нового сезона с "Болтон Уондерерз", завершившемся поражением "Вест Бромвича" со счетом 1:2.

Своеобразный выбор нового маскота обусловлен сотрудничеством клуба с компанией, производящей соответствующие устройства.

"Газета.ру"
Теги: Вест Бромвич
Сегодня, 15:32
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№1 Написал: казылык) (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Бавария»
У зенита скоро сепаратор станет талисманом sweat_smile
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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