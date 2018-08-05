Бойлер стал талисманом "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич Альбион" представил новый талисман команды.Как информирует The Telegraph, новым символом команды стало средство для подогрева воды — бойлер. Новый маскот был представлен болельщикам в первом матче нового сезона с "Болтон Уондерерз", завершившемся поражением "Вест Бромвича" со счетом 1:2.Своеобразный выбор нового маскота обусловлен сотрудничеством клуба с компанией, производящей соответствующие устройства.