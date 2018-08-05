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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Бойлер стал талисманом "Вест Бромвича"
"Вест Бромвич Альбион" представил новый талисман команды.
Как информирует The Telegraph, новым символом команды стало средство для подогрева воды — бойлер. Новый маскот был представлен болельщикам в первом матче нового сезона с "Болтон Уондерерз", завершившемся поражением "Вест Бромвича" со счетом 1:2.
Своеобразный выбор нового маскота обусловлен сотрудничеством клуба с компанией, производящей соответствующие устройства.
"Газета.ру"
Как информирует The Telegraph, новым символом команды стало средство для подогрева воды — бойлер. Новый маскот был представлен болельщикам в первом матче нового сезона с "Болтон Уондерерз", завершившемся поражением "Вест Бромвича" со счетом 1:2.
Своеобразный выбор нового маскота обусловлен сотрудничеством клуба с компанией, производящей соответствующие устройства.
"Газета.ру"
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