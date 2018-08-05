Тони Кроос назван лучшим футболистом года в Германии

Полузащитник "Реала" Тони Кроос признан лучшим футболистом года в Германии по версии Kicker.Кроос получил 185 голосов от журналистов. Второе место занял форвард Нильс Петерсен ("Фрайбург", 39 голосов), третье - защитник Налду ("Шальке", 38).