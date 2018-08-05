"Челси" заинтересован в услугах Аарона Рэмси

"Челси" может подписать полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, утверждает Daily Express.Его соглашение с "канонирами" рассчитано до лета 2019 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов фунтов.В прошлом сезоне Рэмси принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 12 голевых передач.