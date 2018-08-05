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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
"Челси" заинтересован в услугах Аарона Рэмси
"Челси" может подписать полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, утверждает Daily Express.
Его соглашение с "канонирами" рассчитано до лета 2019 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Рэмси принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 12 голевых передач.
Его соглашение с "канонирами" рассчитано до лета 2019 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Рэмси принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 12 голевых передач.
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