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"Челси" заинтересован в услугах Аарона Рэмси

"Челси" может подписать полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, утверждает Daily Express.

Его соглашение с "канонирами" рассчитано до лета 2019 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Рэмси принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 12 голевых передач.
Теги: Арсенал Челси Трансферы
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