Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт перешел в "Эсбьерг", сообщает пресс-служба клуба.Контракт 35-летнего хавбека с клубом рассчитан на сезон.Ван дер Варт выступает в чемпионате Дании с 2016 года. Его предыдущей командой был "Мидтьюлланн".