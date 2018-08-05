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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рафаэл ван дер Варт перешел в "Эсбьерг"
Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт перешел в "Эсбьерг", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 35-летнего хавбека с клубом рассчитан на сезон.
Ван дер Варт выступает в чемпионате Дании с 2016 года. Его предыдущей командой был "Мидтьюлланн".
Контракт 35-летнего хавбека с клубом рассчитан на сезон.
Ван дер Варт выступает в чемпионате Дании с 2016 года. Его предыдущей командой был "Мидтьюлланн".
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