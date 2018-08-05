Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес объявил об уходе из сборной Германии."Я долго думал по поводу выступлений за сборную и решил высказаться. Конечно, у меня был разговор с тренером сборной Германии.Я очень благодарен за то, что смог принять участие в Евро-2016 и чемпионате мира-2018, несмотря на ранний вылет команды. Мне не всегда было легко в сборной, но в ней я встретил много замечательных людей, к которым привязался. Однако пришло время освободить место и дать дорогу молодым. Я всегда буду болеть за нашу сборную. Желаю команде и тренерам всего самого лучшего!", - написал футболист.