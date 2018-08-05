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Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес объявил об уходе из сборной Германии.

"Я долго думал по поводу выступлений за сборную и решил высказаться. Конечно, у меня был разговор с тренером сборной Германии.

Я очень благодарен за то, что смог принять участие в Евро-2016 и чемпионате мира-2018, несмотря на ранний вылет команды. Мне не всегда было легко в сборной, но в ней я встретил много замечательных людей, к которым привязался. Однако пришло время освободить место и дать дорогу молодым. Я всегда буду болеть за нашу сборную. Желаю команде и тренерам всего самого лучшего!", - написал футболист.
Теги: Сборная Германии
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