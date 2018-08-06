Китайский игрок обвиняется в расизме в отношении экс-форварда "Челси"

Бывший нападающий "Челси" Демба Ба, ныне защищающий цвета "Шанхай Шеньхуа", подвергся расизму в матче китайской Суперлиги.Как информирует AFP, 33-летний сенегальский форвард по окончании игры с "Чанчунь Ятай" обвинил полузащитника соперников Чжан Ли в расистских высказываниях в его адрес.В своем твиттере "Шанхай Шеньхуа" выпустил обращение, в котором поддержал своего игрока и призвал местную федерацию футбола наказать Ли. Позднее сенегалец ретвитнул это сообщение."В китайской Суперлиге есть игроки с разным цветом кожи. Мы должны уважать наших соперников, и не должно быть никакой дискриминации", — заявил тренер "Шанхай Шеньхуа" У Цзиньгуй.