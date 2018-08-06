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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ювентус" выручил 6,3 миллиона евро от продажи футболок Криштиану Роналду
Прибыль "Ювентуса" от продажи футболок новичка Криштиану Роналду составила почти 6,5 миллиона евро, информирует Tuttosport.
За три недели с момента трансфера португальского форварда было продано около 55 тысяч футболок на сумму 6,3 миллиона. Таким образом, запасы клуба на год были распроданы меньше чем за месяц. Сообщается, что новая партия футболок ожидается в сентябре.
33-летний португалец подписал 4-летний контракт с "бьянконери" 10 июля. Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
За три недели с момента трансфера португальского форварда было продано около 55 тысяч футболок на сумму 6,3 миллиона. Таким образом, запасы клуба на год были распроданы меньше чем за месяц. Сообщается, что новая партия футболок ожидается в сентябре.
33-летний португалец подписал 4-летний контракт с "бьянконери" 10 июля. Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
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