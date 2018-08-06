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Don Balon: Флорентино Перес готов заплатить за Кейна 250 млн евро

По информации Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес не оставляет попыток приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Сливочные" готовы заплатить за англичанина 250 миллионов евро. Игроку будет предложена зарплата в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний игрок отказался от перехода в "Реал". В прошлом сезоне он отыграл 48 матчей, в которых забил 41 гол.
Теги: Реал Кейн
Сегодня, 08:48
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Повелитель Панам и 20% от этой суммы не стоит.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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