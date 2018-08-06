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Маурицио Сарри: меня не волнует агент Куртуа - если он хочет нас покинуть, пусть скажет об этом сам

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал заявление агента вратаря Тибо Куртуа о том, что бельгиец хочет покинуть лондонский клуб.

"Меня не волнует его агент. Я хочу все услышать от самого Куртуа. Если это правда, то я хочу, чтобы в "Челси" были только футболисты с высоким уровнем мотивации", – сказал Сарри.

Ранее агент Куртуа сказал, что футболист хочет продолжить карьеру в "Реале".

Sky Sports
Теги: Сарри Челси Куртуа
Сегодня, 09:51
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