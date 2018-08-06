Греческая бригада арбитров рассудит "Зенит" и минское "Динамо" в Лиге Европы

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом".Команды на поле выведет грек Анастасиос Папапетру. Помощники рефери — Трифон Петропулос и Василиос Кампурис. Четвертый арбитр — Агелос Эвангелу.Матч "Динамо" — "Зенит" состоится 9 августа в 20:00 в Минске, на стадионе "Динамо".