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Греческая бригада арбитров рассудит "Зенит" и минское "Динамо" в Лиге Европы

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом".

Команды на поле выведет грек Анастасиос Папапетру. Помощники рефери — Трифон Петропулос и Василиос Кампурис. Четвертый арбитр — Агелос Эвангелу.

Матч "Динамо" — "Зенит" состоится 9 августа в 20:00 в Минске, на стадионе "Динамо".

UEFA
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 12:42
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