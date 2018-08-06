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Аксель Витсель стал игроком "Боруссии"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель перешёл в "Боруссию", сообщает официальный сайт дортмундского клуба.

29-летний игрок находится в тренировочном лагере "Боруссии" в Швейцарии. Немецкий клуб воспользовался опцией в контракте Витселя, которая позволяет выкупить его у китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Соглашение рассчитано до 2022 года.
Теги: Витсель Боруссия Трансферы
Сегодня, 16:17
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№2 Написал: Егор Фолости (Сегодня, 17:06) #
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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 16:42) #
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А халк и чемпионат мира просрал из-за того что в китае играет,но может это для него и не плохо учитывае результат бразилии.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
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