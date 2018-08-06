Аксель Витсель стал игроком "Боруссии"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель перешёл в "Боруссию", сообщает официальный сайт дортмундского клуба.29-летний игрок находится в тренировочном лагере "Боруссии" в Швейцарии. Немецкий клуб воспользовался опцией в контракте Витселя, которая позволяет выкупить его у китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Соглашение рассчитано до 2022 года.