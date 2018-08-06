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Спортдиректор "Шальке" заявил о нежелании Эмболо переезжать в Москву

Спортивный директор "Шальке-04" опроверг информацию о скором переходе нападающего Бреля Эмболо в московский "Локомотив".

"Никто не говорил с нами по поводу Эмболо. Брель не хочет уезжать в Москву, там его тоже не ждут", — цитирует Хайделя WAZ.

В сезоне-2017/18 Бундеслиги Эмболо сыграл в 21 матче и забил три мяча.

"Газета.ру"
Теги: Шальке Локомотив Трансферы
Сегодня, 19:26
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