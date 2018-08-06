Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В "Милане" исключили покупку Милинковича-Савича

Технический директор итальянского "Милана" Леонардо прокомментировал возможность покупки у римского "Лацио" сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"В свете финансовой честной игры мы не будем подписывать топ-полузащитника. Мы должны быть очень осторожны, чтобы придерживаться этих правил. Для этого мы должны увеличить наш доход. Для этого потребуется время, это невозможно сделать немедленно.

Милинкович-Савич — мечта многих команд, к сожалению, прямо сейчас мечтать об игроке, который стоит так много, невозможно для "Милана", — заявил Леонардо.

Кроме того, Леонардо отметил, что на просьбу выделить одного игрока Серии А, он назвал именно сербского футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Милан Лацио
Сегодня, 22:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.