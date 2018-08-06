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Тибо Куртуа не явился на тренировку "Челси"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сегодня не явился на тренировку команды, сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что вратарь близок к переходу в "Реал".

"Челси" уже ищет замену этому игроку. Двое основных претендентов - вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд и голкипер "Атлетико" Ян Облак.
Теги: Куртуа Челси
Сегодня, 22:05
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