Тибо Куртуа не явился на тренировку "Челси"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сегодня не явился на тренировку команды, сообщает The Telegraph.Ранее сообщалось, что вратарь близок к переходу в "Реал"."Челси" уже ищет замену этому игроку. Двое основных претендентов - вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд и голкипер "Атлетико" Ян Облак.