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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
20:22
Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3 (2)
Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3 (2)
19:15
"Динамо" помирилось с Погребняком (10)
"Динамо" помирилось с Погребняком (10)
15:17
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
15:11
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (1)
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (1)
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14:56
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (11)
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (11)
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Божович подаст на "Арсенал" в суд (5)
Божович подаст на "Арсенал" в суд (5)
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Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (14)
Тибо Куртуа не явился на тренировку "Челси"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сегодня не явился на тренировку команды, сообщает The Telegraph.
Ранее сообщалось, что вратарь близок к переходу в "Реал".
"Челси" уже ищет замену этому игроку. Двое основных претендентов - вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд и голкипер "Атлетико" Ян Облак.
Ранее сообщалось, что вратарь близок к переходу в "Реал".
"Челси" уже ищет замену этому игроку. Двое основных претендентов - вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд и голкипер "Атлетико" Ян Облак.
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