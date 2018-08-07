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Яя Туре не может найти себе новую команду - у игрока завышенные требования по зарплате

Полузащитник Яя Туре, у которого в июле закончился контракт с "Манчестер Сити", все еще не нашел себе новую команду.

"Марсель", "Вест Хэм", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" хотели подписать 35-летнего ивуарийца, но не смогли договориться с игроком из-за его высоких требований по зарплате.

По информации Foot Mercato, ивуариец хочет зарабатывать не менее 100 тысяч долларов в неделю, хотя ранее его агент говорил, что африканец готов играть за 1 доллар в месяц.
Теги: Туре Манчестер Сити Эвертон Марсель Кристал Пэлас
Сегодня, 08:52
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№4 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, потом ЯЯ скажет, что ему ни кто не захотел платить из-за цвета его кожи. Может вспомнит Буффона или еще кого, кого уговаривали продолжить карьеру...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Grimm (Сегодня, 09:05) #
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просто кругом одни расисты satisfied
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 08:59) #
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А ведь там еще и Ласина где- то рядом ошивается. Тоже не может никак приткнуться, хотя - "Ласину Траоре могут позволить себе только топ- клубы" (с) Селюк


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
в 35 лет заламывать сумму контракта - точно мозгов нет
или и тут ему не платят только за то, что он негр?
селюк - фас
ранее его агент говорил, что африканец готов играть за 1 доллар в месяц

п**деть - не мешки ворочать
селюк тот еще балабол.типичный хохлоеврей


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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