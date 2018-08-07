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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Яя Туре не может найти себе новую команду - у игрока завышенные требования по зарплате
Полузащитник Яя Туре, у которого в июле закончился контракт с "Манчестер Сити", все еще не нашел себе новую команду.
"Марсель", "Вест Хэм", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" хотели подписать 35-летнего ивуарийца, но не смогли договориться с игроком из-за его высоких требований по зарплате.
По информации Foot Mercato, ивуариец хочет зарабатывать не менее 100 тысяч долларов в неделю, хотя ранее его агент говорил, что африканец готов играть за 1 доллар в месяц.
"Марсель", "Вест Хэм", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" хотели подписать 35-летнего ивуарийца, но не смогли договориться с игроком из-за его высоких требований по зарплате.
По информации Foot Mercato, ивуариец хочет зарабатывать не менее 100 тысяч долларов в неделю, хотя ранее его агент говорил, что африканец готов играть за 1 доллар в месяц.
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