Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Антонио Кассано: я возвращаюсь в футбол - жду ваших предложений

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано намерен вернуться в футбол.

36-летний форвард не играл последний год, а до этого дважды завершал карьеру, но возвращался.

"Я возвращаюсь. Я готов на 110%, и головой, и телом чувствую себя хорошо. Что касается моих ног, то с ними я могу играть и до 60!

Я бы хотел играть за команду близ Генуи, там, где я живу. Но готов рассмотреть любые варианты. Жду ваших предложений", — цитирует Кассано Il Mattino.
Теги: Кассано
Сегодня, 11:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.