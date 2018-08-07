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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:15
Александр Егоров: сейчас каждый контакт в штрафной - это пенальти. Я против такой трактовки (4)
Александр Егоров: сейчас каждый контакт в штрафной - это пенальти. Я против такой трактовки (4)
13:24
Хавбек ПАОКа: у нас есть мечта - сыграть в групповом этапе ЛЧ. И мы готовы биться за эту мечту (1)
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09:46
Кокорин: Дзюба и так в моей жизни 18 часов из 24 в сутки, так что никакого Яндекс.Навигатора! (10)
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09:09
Александр Кокорин: с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Совсем скоро вернусь на поле (2)
Александр Кокорин: с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Совсем скоро вернусь на поле (2)
08:49
Председатель правления "Локомотива" рассказал об интересе зарубежных клубов к нескольким игрокам команды (1)
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Станислав Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным (12)
Тибо Куртуа вновь не явился на тренировку "Челси"
Sky Sports сообщает, что вратарь "Челси" Тибо Куртуа, который накануне самовольно покинул расположение клуба, сегодня вновь не пропустил тренировку команды.
Вчера у голкипера сборной Бельгии должна была состояться беседа с новым главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, но Куртуа ее проигнорировал.
Сам футболист хочет перейти в "Реал", потому саботирует тренировки клуба за нежелание лондонцев продавать голкипера.
Вчера у голкипера сборной Бельгии должна была состояться беседа с новым главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, но Куртуа ее проигнорировал.
Сам футболист хочет перейти в "Реал", потому саботирует тренировки клуба за нежелание лондонцев продавать голкипера.
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