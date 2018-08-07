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Тибо Куртуа вновь не явился на тренировку "Челси"

Sky Sports сообщает, что вратарь "Челси" Тибо Куртуа, который накануне самовольно покинул расположение клуба, сегодня вновь не пропустил тренировку команды.

Вчера у голкипера сборной Бельгии должна была состояться беседа с новым главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, но Куртуа ее проигнорировал.

Сам футболист хочет перейти в "Реал", потому саботирует тренировки клуба за нежелание лондонцев продавать голкипера.
Теги: Челси Куртуа
Сегодня, 14:45
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№2 Написал: spiri (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
продать нахрен такого хорошего... bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Аффтор пишет,что Куртуа вновь не пропустил тренировку???Так за что его поносят?За то,что он не пропускает тренировки что ли?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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