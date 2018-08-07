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Усэйн Болт начал тренировки в австралийском клубе

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт тренируется с австралийским клубом "Сентрал Кост Маринерс", сообщает официальный сайт австралийцев.

Отмечается, что соглашение между клубом и Болтом не гарантирует ямайцу профессионального контракта футболиста.
Сегодня, 16:44
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