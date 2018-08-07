Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Милан" хочет взять в аренду Бакайоко

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко может стать игроком "Милана", сообщает Sky Italia.

"Россонери" хотят арендовать 23-летнего француза с последующим правом выкупа.

Бакайоко перешел в "Челси" из "Монако" в 2017 году за 45 миллионов евро.
Теги: Милан Челси Трансферы
Сегодня, 23:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.