"Милан" хочет взять в аренду Бакайоко

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко может стать игроком "Милана", сообщает Sky Italia."Россонери" хотят арендовать 23-летнего француза с последующим правом выкупа.Бакайоко перешел в "Челси" из "Монако" в 2017 году за 45 миллионов евро.