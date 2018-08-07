"Челси" подпишет 19-летнего вратаря "Атлетика"

"Челси" договорился о приобретении голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги, сообщает испанский портал Marca.В ближайшее время руководство лондонского клуба активирует опцию выкупа 23-летнего испанца за €80 млн.Предполагается, что вратарь "Атлетика" заменит в Лондоне бельгийца Тибо Куртуа, который объявил бойкот тренировкам и хочет перейти в мадридский "Реал". Тренерский штаб синих рассчитывает, что Кепа пополнит ряды лондонцев девятого августа и выйдет на поле уже в первом матче английской премьер-лиги против "Хаддерсфилда".