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"Челси" подпишет 19-летнего вратаря "Атлетика"

"Челси" договорился о приобретении голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги, сообщает испанский портал Marca.

В ближайшее время руководство лондонского клуба активирует опцию выкупа 23-летнего испанца за €80 млн.

Предполагается, что вратарь "Атлетика" заменит в Лондоне бельгийца Тибо Куртуа, который объявил бойкот тренировкам и хочет перейти в мадридский "Реал". Тренерский штаб синих рассчитывает, что Кепа пополнит ряды лондонцев девятого августа и выйдет на поле уже в первом матче английской премьер-лиги против "Хаддерсфилда".

"Газета.ру"
Теги: Челси Атлетик Трансферы
Сегодня, 23:17
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 23:51) #
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КАМАЗ
"ЧЕЛСИ" ПОДПИШЕТ 19-ЛЕТНЕГО ВРАТАРЯ "АТЛЕТИКА"
"Челси" договорился о приобретении голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги, сообщает испанский портал Marca.

В ближайшее время руководство лондонского клуба активирует опцию выкупа 23-летнего испанца за €80 млн.

Так Вы определитесь с возрастом. Желательно в верную сторону...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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