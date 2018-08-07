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"Наполи" может приобрести вратаря сборной Колумбии Оспину

"Наполи" задумался о покупке голкипера сборной Колумбии и лондонского "Арсенала" Давида Оспины.

По информации Sky Sport Italia, итальянский клуб уже вступил в переговоры с руководством канониров о приобретении колумбийского вратаря. Переговоры осложняет тот факт, что неаполитанцы желают лишь арендовать Оспину, в то время как лондонцы хотят полноценно продать игрока.

"Наполи" также заинтересован и кандидатуре мексиканского вратаря бельгийского "Стандарда" Гильермо Очоа. По информации итальянских СМИ, итальянцы не намерены отказываться и от этой сделки.

"Газета.ру"
Теги: Наполи Арсенал Трансферы
Сегодня, 23:23
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