"Наполи" может приобрести вратаря сборной Колумбии Оспину

"Наполи" задумался о покупке голкипера сборной Колумбии и лондонского "Арсенала" Давида Оспины.По информации Sky Sport Italia, итальянский клуб уже вступил в переговоры с руководством канониров о приобретении колумбийского вратаря. Переговоры осложняет тот факт, что неаполитанцы желают лишь арендовать Оспину, в то время как лондонцы хотят полноценно продать игрока."Наполи" также заинтересован и кандидатуре мексиканского вратаря бельгийского "Стандарда" Гильермо Очоа. По информации итальянских СМИ, итальянцы не намерены отказываться и от этой сделки.