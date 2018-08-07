"Бернли" подписал контракт с Выдрой

Нападающий "Дерби Каунти" Матей Выдра стал игроком "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.26-летний форвард сборной Чехии подписал контракт на три сезона.В прошлом сезоне Выдра стал лучшим бомбардиром чемпионшипа, забив 21 гол.