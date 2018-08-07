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"Бернли" подписал контракт с Выдрой

Нападающий "Дерби Каунти" Матей Выдра стал игроком "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.

26-летний форвард сборной Чехии подписал контракт на три сезона.

В прошлом сезоне Выдра стал лучшим бомбардиром чемпионшипа, забив 21 гол.
Теги: Бернли
Сегодня, 23:51
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