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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Бернли" подписал контракт с Выдрой
Нападающий "Дерби Каунти" Матей Выдра стал игроком "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.
26-летний форвард сборной Чехии подписал контракт на три сезона.
В прошлом сезоне Выдра стал лучшим бомбардиром чемпионшипа, забив 21 гол.
26-летний форвард сборной Чехии подписал контракт на три сезона.
В прошлом сезоне Выдра стал лучшим бомбардиром чемпионшипа, забив 21 гол.
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