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Денис Черышев может вернуться в "Валенсию"

"Валенсия" намерена приобрести полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева, который в 2016 году уже выступал за клуб на правах аренды, сообщает испанский интернет-портал GOL digital.

По информации издания, россиянина у себя хочет видеть главный тренер Марселино Гарсия Тораль. Отмечается, что испанцам будет проще заполучить Черышева после вероятного перехода бразильца Бернарда в английский "Эвертон". Ливерпульский клуб также рассматривал возможность покупки полузащитника сборной России, однако выбрали бразильца.

"Газета.ру"
Теги: Черышев Вильярреал Валенсия Трансферы
Сегодня, 00:46
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