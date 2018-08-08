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"Челси" по пенальти обыграл "Лион"

Международный кубок чемпионов

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия)

"Челси" – "Лион" 0:0 (5:4 пен.)

"Лион": Антони Лопеш - Дюбуа, Марсело, Менди, Морель - Траоре, (Гуири 86), Тузар, Депай, Ауар, Ндомбеле - Диас, (Терье, 69).

"Челси": Булка - Ампаду, Дзаппакоста, (Кэхилл, 78), Эмерсон, Кристенсен - Виллиан, Бакайоко, (Жоржиньо, 65), Дринкуотер, (Канте, 63), Мозес, Лофтус-Чик, (Баркли 65), - Абрахам.
Теги: Челси Лион
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