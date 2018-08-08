Суке потребовал у "Ниццы" повышение зарплаты, а клуб выставил игрока на трансфер

Агент защитника "Ниццы" Арно Суке потребовал у клуба повышения зарплаты своего клиента в 4 раза.Руководству "орлят" не понравились такие действия, поэтому выставил на трансфер 26-летнего француза. Также скаутам было поручено найти нового правого защитника.