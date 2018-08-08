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Вратаря киевского "Динамо" во время матча со "Славией" атаковала оса

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко в начале встречи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Славией" (1:1) внезапно упал на газон, схватившись за правую руку.

После этого ему потребовалась медицинская помощь, после которой он продолжил игру.

"Бойко укусила оса. Я говорю серьезно", - цитирует Хацкевича пресс-служба "Динамо".
Сегодня, 09:08
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№10 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Sandr_71
Казалось бы при чем тут Россия.

Как причем? Возмездие в виде осы настигло упоротого русофоба в назидание другим кастрюлеголовым.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: fd65 (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Москали клятые рой осинный разворошили.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 10:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дуже кляти москали постарались. Хыбрыдные войны. Оса успешно прошла полевые испытания на ЧМ 2018. Говорят, она атаковала вратаря Дынамо по личному распоряжению Путина...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:36) #
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online

Цитата: Sandr_71
Казалось бы при чем тут Россия.

А оса-то москальская.
Меня оса тоже кусала, но я не падал. А этот по привычке.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Светлана Хилиниченко (Сегодня, 10:09) #
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№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 10:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пля цирк
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 09:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Укусила оса -> упал на газон, схватившись за руку.
Корчился? Неймар взял на заметку.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 09:28) #
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  •  (8)

Казалось бы при чем тут Россия.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 09:13) #
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бедненький


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 09:09) #
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  •  (5)

Я говорю серьезно - всем все равно
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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