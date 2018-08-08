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"Порту" подписал талантливого бразильского защитника из "Сан-Паулу"

Защитник "Сан-Паулу" Эдер Милитао продолжит карьеру в "Порту".

20-летний бразилец заключил соглашение с клубом на 5 лет. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро.

ФК "Порту"
Теги: Порту Сан-Паулу
Сегодня, 13:36
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