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Источник: Куртуа подпишет с "Реалом" 6-летний контракт

По информации HLN, в четверг Тибо Куртуа подпишет контракт с "Реалом".

Срок соглашения составит 6 лет. Мадридцы заплатят "Челси" около 35 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Куртуа Реал Челси
Сегодня, 14:18
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Куда тогда Навеса и хохла?


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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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