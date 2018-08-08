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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Денис Глушаков: несмотря на дисквалификацию болельщиков, я думаю мы их все равно услышим
Источник: Куртуа подпишет с "Реалом" 6-летний контракт
По информации HLN, в четверг Тибо Куртуа подпишет контракт с "Реалом".
Срок соглашения составит 6 лет. Мадридцы заплатят "Челси" около 35 миллионов фунтов стерлингов.
Срок соглашения составит 6 лет. Мадридцы заплатят "Челси" около 35 миллионов фунтов стерлингов.
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