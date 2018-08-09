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"Реал" заменит Модрича полузащитником "Тоттенхэма"

Мадридский "Реал" хочет приобрести полузащитника "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиана Эриксена.

26-летний датчанин станет главной целью мадридской команды, если хорватский хавбек Лука Модрич покинет "Реал".

Ранее сообщалось, что Модрич может стать игроком миланского "Интера".

В прошедшем сезоне Эриксе принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 10 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Daily Mirror
Теги: Реал Тоттенхэм Модрич Эриксен
Сегодня, 09:23
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