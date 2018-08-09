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Тибо Куртуа: надеюсь болельщики "Челси" меня поймут - я всего лишь хотел быть ближе к своей семье

Голкипер Тибо Куртуа объяснил свое решение перейти из "Челси" в "Реал".

"Хочу выразить свою искреннюю благодарность за фантастические четыре года. "Челси" всегда будет в моем сердце.

Надеюсь, болельщики меня поймут - я хотел быть ближе к своим детям.

Для меня было честью быть частью "Челси"!" – сказал Куртуа в своем фэйсбуке.
Теги: Реал Челси Куртуа
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