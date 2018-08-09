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"Вест Хэм" объявил о подписании форварда "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Лукас Перес перешел в "Вест Хэм".

29-летний игрок подписал контракт на 3 сезона.По информации Daily Mail сумма сделки составит 10 млн фунтов.

Игрок перешел в "Арсенал" в 2016 году из "Депортиво". Сезон-2017/18 он провел в аренде в клубе из Ла-Коруньи.
Теги: Вест Хэм Арсенал Депортиво
Сегодня, 13:29
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