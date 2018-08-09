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Дмитрий Селюк: Туре хочет играть в Англии, иначе давно зарабатывал бы как Иньеста

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, рассказал, почему его клиент по-прежнему находится без команды.

"Сегодня в Англии закрывается трансферное окно, но Яя как свободный агент может подписывать контракт и после его закрытия. Клубы искали себе игроков за 30-50 млн евро, как это принято в Англии. А теперь обратят свой взор на свободных агентов. Сам Яя хочет играть в Англии — это его приоритет. Иначе уже давно подписался бы и зарабатывал как Иньеста", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Туре
Сегодня, 18:20
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